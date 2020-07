Casos diários de covid-19 nos EUA crescem 85% em duas semanas

Duas semanas depois de os estados norte-americanos terem começado a sair da quarentena imposta para travar o aumento de casos do novo coronavírus, os números registados a cada dia são cada vez mais preocupantes. Na quinta-feira foram registados, pela primeira vez, mais de 55 mil novos casos em 24 horas, e pelo menos oito estados anunciaram novos máximos diários.

Quinta-feira foi também o segundo dia consecutivo com mais de 50 mil casos nos Estados Unidos, um crescimento que se acentua na mesma semana em que o imunologista Anthony Fauci, um dos responsáveis da equipa da Casa Branca no combate à pandemia, afirmou que o país pode vir a registar mais de 100 mil casos por dia.

De acordo com os registos recolhidos pelo jornal New York Times, nas últimas duas semanas houve um aumento de 85% no número de casos diários nos Estados Unidos, em comparação com o momento em que os estados norte-americanos começaram a acelerar a reabertura de lojas, restaurantes e empresas.

O aumento registado na quinta-feira foi o sexto nos últimos nove dias; antes desta nova fase, o último aumento tinha sido registado há mais de dois meses, a 24 de Abril, na altura com um máximo de quase 37 mil casos num dia.

Há um mês, quando o Texas anunciou a entrada na fase 3 da reabertura da sua economia – um passo antes de um regresso quase total à normalidade –, o governador Greg Abbott disse que a situação estava sob controlo.

“O povo do Texas continua a provar que podemos abrir o estado de uma forma segura e responsável, ao mesmo tempo que contemos a covid-19 e mantemos o nosso estado em segurança”, disse Abbott num comunicado emitido a 3 de Junho.

Desde então, o governador, do Partido Republicano, recuou duas vezes: a primeira na semana passada, ao anunciar a suspensão do plano de reabertura, e a segunda na quinta-feira, ao impor o uso de máscaras em público e ao autorizar os governos locais a proibirem ajuntamentos com mais de dez pessoas.

“Temos de nos voltar a concentrar no abrandamento da propagação, mas desta vez queremos fazê-lo sem encerrar o Texas outra vez”, disse Greg Abbott na quinta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Texas é um dos oito estados norte-americanos que registaram novos recordes no número de casos positivos na quinta-feira, juntamente com Alasca, Arkansas, Califórnia, Florida, Georgia, Montana, Carolina do Sul e Tennessee.

De todos, é a Florida que lida com a situação mais preocupante, com mais de dez mil casos na quinta-feira – mais quatro mil do que um dia antes.

Desde o início da pandemia morreram mais de 130 mil pessoas nos Estados Unidos por covid-19. Segundo os números oficiais, foram registados mais de 2,7 milhões de casos e 844 mil pessoas que tiveram de ser internadas acabaram por recuperar.​