Vai finalmente nascer o novo Teatro Variedades no Parque Mayer

O futuro tem sido adiado mas esta parece mais uma oportunidade para devolver uma histórica sala de espectáculos aos lisboetas: o Teatro Variedades, no Parque Mayer, que é propriedade municipal, vai novamente entrar em obras.

No final de Maio, a empresa municipal Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) Lisboa Ocidental, que é liderada pelo ex-vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, adjudicou a empreitada de reabilitação desta “obra emblemática” à construtora Gabriel Couto.

O projecto, assinado pelo arquitecto Manuel Aires Mateus, e incluído na área do Plano de Pormenor do Parque Mayer, prepara-se agora para prosseguir, mais de uma década depois de o arquitecto ter vencido o concurso de arquitectura para aquele espaço.

A empreitada visa “restaurar o glamour deste emblemático edifício da cidade de Lisboa, mantendo os principais elementos que o caracterizam: o pórtico, o foyer, o auditório e o palco”, refere a SRU numa nota publicada no seu site. Além da recuperação das áreas interiores, o projecto prevê a demolição dos anexos construídos em torno do edifício original e a construção de uma nova área envolvente, “adequada à legislação e actuais necessidades de utilização de um espaço de espectáculos”.

Esta profunda obra de reabilitação e reconstrução, interrompida por insolvência do anterior empreiteiro, nota a SRU, terá um prazo de execução de 540 dias, cerca de ano e meio, e implicará um investimento de cinco milhões de euros.

Apesar de o edifício não ser classificado, o Teatro Variedades está inserido na área da Avenida da Liberdade, essa sim classificada como Conjunto de Interesse Público.

Esta será mais uma vida desta histórica sala, inaugurada no Verão de 1926, depois de dois anos de obra com um projecto do arquitecto José Urbano de Castro. Estreou-se com a revista Pó d'Arroz, com Anita Salambó, o estreante Vasco Santana e Costinha, refere a Direcção-Geral do Património Cultural no seu site. Em 1927, passou a acolher também sessões de cinema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Foi mantendo a actividade, com uma média de cinco espectáculo por ano até que, em 1966, um incêndio destruiu parte do edifício, obrigando à sua reconstrução. Foi em 1995 que acolheu a última Revista, depois de ter servido de palco a peças contemporâneas e a programas televisivos. Com a passagem do tempo, acabou por ficar devoluto, seguindo-se agora mais uma recuperação.

No Parque Mayer, que também aguarda há anos uma requalificação, funcionam hoje o Cineteatro Capitólio — que também foi reabilitado, em 2016, com um projecto do arquitecto Alberto de Souza Oliveira, estando a sua programação a cargo da promotora Sons em Trânsito — e o Teatro Maria Vitória, onde se pode assistir ainda à Revista à Portuguesa.