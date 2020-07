Sobe para 17 o número de infecções ligado a empresa conserveira de Vila do Conde

O número de pessoas com testes positivos para o novo coronavírus associadas ao foco que se desenvolveu na fábrica de Conservas Gencoal, em Caxinas, Vila do Conde, subiu de 15 para 17, sendo que o número de infectados no interior da empresa se mantém em sete. Ou seja, neste momento, são já dez as pessoas dos círculos familiares dos trabalhadores infectados com diagnóstico positivo e que estão, por isso, em isolamento.

Na próxima segunda-feira, já com a presença, em Portugal, da administração do grupo italiano que detém a fábrica, poderá ser decidido, mediante as circunstâncias, se se avança para a testagem dos 450 trabalhadores desta unidade que produz essencialmente conservas de cavala, salmão e atum para exportação. A submissão de todos os recursos humanos a um teste é vista com bons olhos pelas operárias que, para além de quererem perceber rapidamente se estão ou não contaminadas - e agirem em conformidade em termos de precauções a tomar - precisam, com urgência, de restabelecer a confiança da própria comunidade envolvente.

À medida que vão sendo conhecidos os casos, tem aumentado a pressão sobre trabalhadoras, e até há casos de maridos destas, ligados a outras empresas, que tem sido aconselhados ou impedidos de se apresentarem ao trabalho sem um papel que garanta que não estão, também contaminados. Uma operária refere que, mesmo no comércio local, há quem barre a entrada a funcionárias da Gencoal, por receio. “Temos mulheres nas linhas a chorar com a situação que se gerou”, lamenta uma operária. Na quinta-feira, outra mulher contou que lhe tinham dito que não poderia levar o filho ao infantário.

Em Vila do Conde, várias instituições adiaram o retomar das suas actividades, ou interromperam-nas,​ até verem a situação esclarecida. É o caso do agrupamento de escuteiros da paróquia do Sr. dos Navegantes, que já não vai recomeçar as reuniões este fim-de-semana, como previam, admitindo fazê-lo na próxima semana, se a situação estiver controlada. Uma instituição desportiva cancelou os treinos de algumas crianças até ter informações mais concretas sobre o alcance das infecções.