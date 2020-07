Estudantes da Universidade da Beira Interior desenvolvem projecto para respirador

Alunos da Universidade da Beira Interior (UBI) desenvolveram um respirador, que visa auxiliar doentes da covid-19 e cujas características já foram avaliadas positivamente por dois médicos, anunciou aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a UBI explica que o projecto foi desenvolvido por alunos dos cursos de Engenharia Aeronáutica, Engenharia Electromecânica, Ciências Farmacêuticas e Ciências da Comunicação, sendo que também foi lançada uma campanha de recolha de fundos que contribua para a construção e posterior oferta do equipamento.

“É composto por materiais simples, robustos e de preços acessíveis, prevendo-se que tenha um custo de 320 euros. O “Salus” pode funcionar com a bateria de telefones móveis até quatro horas e tem uma capacidade de operação superior a quatro mil horas ininterruptas. Findo esse período, é necessário apenas substituir o filtro”, acrescenta a informação da UBI.

Citados na nota, os criadores do projecto salientam que a solução se enquadra no actual contexto de pandemia, com especial atenção para as zonas mais necessitadas.

“De fácil e intuitiva operação, o nosso respirador requer apenas que o operador tenha conhecimento do quadro clínico do paciente”, explicam.

Este grupo de estudantes da UBI lançou uma campanha online de recolha de fundos, que tem como a meta construir 500 destes respiradores.

De acordo com a informação, “os fundos são para construção e doação de respiradores para zonas interiores da União Europeia, África e América Latina”, e destinam-se “única e exclusivamente à construção do Salus”.

Participaram do projecto Lucas Barbosa (Engenharia Aeronáutica, Gestor/Desenvolvimento de projecto); Johann Tinoco (Ciências Farmacêuticas, responsável pelos requisitos de projecto); Felippe Silva (Engenharia Aeronáutica, Design); Kayque Suzana (Engenharia Electromecânica, Electrónica); e Fernanda Senra (Ciências da Comunicação).