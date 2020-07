Chefe do urbanismo de Loulé demitiu-se

A câmara de Loulé aceitou nesta sexta-feira o pedido de demissão do chefe de divisão de urbanização e edificação do município, depois de ter vindo a público um dossier que levanta “dúvidas e suspeições” na apreciação dos projectos.

A questão foi levantada por um militante do partido Chega, arquitecto, que lançou “dúvidas e suspeições” sobre a “dualidade de critérios” no licenciamento de obras e o mau funcionamento dos serviços. Na sequência dessa situação, e de outros casos suscitados em situações anteriores ao nível interno no PS, o presidente da Assembleia Municipal, Adriano Pimpão (ex-reitor da Universidade do Algarve (Ualg), pediu a demissão do cargo.

O presidente da Câmara, Vítor Aleixo, anunciou nesta sexta-feira em conferência de imprensa, que ele e a vereadora com o pelouro do urbanismo, Heloísa Madeira, entregaram no Ministério Público/DIAP de Loulé, o “dossier” onde são referenciadas situações que poderão configurar eventuais crimes. “Quem não deve, não teme”, afirmou o autarca, pedino que o assunto seja investigado “para que não subsistam dúvidas”.

Do ponto de vista disciplinar e administrativo, foi ainda solicitado à CCDR/Algarve para que proceda a “uma peritagem técnica a executar por uma comissão independente” para apurar eventuais responsabilidades ao nível interno

Sobre a renúncia de Adriano Pimpão, justificada com fortes críticas ao executivo, Vítor Aleixo diz esperar que o “assunto fique completamente encerrado com a escolha do próximo presidente da assembleia municipal”, que deverá ser feita na próxima semana. O grupo parlamentar municipal reúne neste sábado para analisar o alcance político e consequências da ruptura provocada pelo ex-reitor da Ualg, que fez parte da comissão independente para a descentralização - nomeada pela Assembleia da República - liderada por João Cravinho.