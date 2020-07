Câmara da Castanheira de Pera cria pelouro para prevenir pandemia

A presidente da Câmara da Castanheira de Pera, Alda Carvalho, criou um pelouro para prevenir a covid-19 e responder às necessidades das populações face à pandemia, disse nesta sexta-feira a autarca à agência Lusa.

“A necessidade da adaptação ao nosso território de medidas de prevenção de pandemias de saúde pública, como a covid-19, fez com que criássemos nesta Câmara Municipal um pelouro inovador”, atribuído ao vereador Nuno Tomás, declarou Alda Carvalho.

“Até hoje, o concelho não tem tido problemas neste domínio, estando a prevenção como mote de actuação desta Câmara. Esperamos que não existam surtos desta pandemia no município”, afirmou a presidente da autarquia, que comemora no sábado, feriado municipal, o 106º aniversário da sua fundação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O município da Câmara da Castanheira, segundo Alda Carvalho, “acredita que pode ser um exemplo para o país neste âmbito, apesar de nesta época estival receber normalmente muitos turistas”.

Em comunicado, o gabinete da presidência explica que a autarca do PSD criou o pelouro da prevenção da covid-19 no âmbito de um reajustamento das responsabilidades dos membros do executivo “para uma maior eficiência na gestão autárquica, adaptada ao actual contexto e às necessidades funcionais” do município.

No sábado, Castanheira de Pera assinala o 106º aniversário do concelho com “uma sessão solene simbólica, devido às restrições no âmbito da pandemia”, na qual estará presente o deputado social-democrata Fernando Negrão, vice-presidente da Assembleia da República.