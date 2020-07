Alandroal formaliza acordo com Governo para concluir obras em escola básica

Foi formalizado um acordo de colaboração para a conclusão das obras da Escola Básica Diogo Lopes Sequeira, interrompidas em 2009, pela Câmara de Alandroal (Évora) e o Ministério da Educação,​ anunciou esta sexta-feira o município alentejano.

De acordo com um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa, o investimento, no valor de dois milhões de euros, consiste na construção de um novo pavilhão gimnodesportivo e de um novo bloco pré-escolar com duas salas, além de todos os arranjos exteriores associados a estas componentes.

Ao município de Alandroal e ao Ministério da Educação cabem assegurar os restantes 300 mil euros, em partes iguais de 150 mil euros de cada entidade, para a obra, que será lançada e executada pela autarquia.

Na nota enviada à Lusa, o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, referiu que “foi preciso lutar pelos fundos comunitários e pelo acordo agora assinado” para cumprir a promessa apresentada ao concelho quando o actual executivo municipal assumiu funções há dois anos e meio.

“Com 150 mil euros de fundos próprios, vamos investir dois milhões de euros na conclusão da rede escolar do concelho e na resolução do último grande problema que lhe estava associado”, destacou o autarca.