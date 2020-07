Todos a bordo do Astrolábio, que o vai levar a uma praia só para si

O Astrolábio foi construído em 1949 e está abrigado no Porto de Sesimbra. Em tempos um barco de recreio da família de um dos sócios da Ahoy Portugal, é hoje um barco para passeios turísticos, segundo conta Rodrigo Belo, um dos proprietários da empresa. Esta embarcação, uma antiga enviada de atum (possivelmente a última), é uma boa oportunidade para escapar à rotina e viver uma verdadeira aventura numa praia privada.

“Festas, aniversários, acções de team building, provas de vinhos e queijos” são só algumas das actividades que são dinamizadas a bordo do Astrolábio, nas várias possibilidades de passeio que são propostas. A viagem mais curta é de 2h e leva os seus passageiros à baía de Sesimbra e à praia do Ribeiro do Cavalo, onde há tempo para mergulhos e bebidas, como o típico Moscatel de Setúbal. O passeio tem o preço de 30€ por pessoa ou, caso queira uma embarcação em exclusividade para o seu grupo, terá um preço de 35€ por pessoa (no caso de um grupo até 11 pessoas) ou de 30€ (no caso de um grupo a partir de 12 pessoas).

Pode ainda optar pelo passeio de 3h até às encostas de Sesimbra pelo preço de 35€ por pessoa ou 35€ para a embarcação (no caso de um grupo até 11 pessoas) ou de 30€ (no caso de um grupo a partir de 12 pessoas). A Ahoy dispõe ainda da opção de 6h até ao Parque Natural da Arrábida, por 70€ por pessoa ou 60€ pela embarcação (no caso de um grupo até 11 pessoas) ou de 50€ por pessoa (grupo a partir de 12 pessoas), e da opção de 7h até Tróia, por 85€ por pessoa ou 60€ para grupos até 11 pessoas e 50€ a partir de 12. A empresa oferece também um programa único que lhe permite passar uma noite a bordo por 175€ por pessoa, com serviço de pequeno-almoço e jantar incluído.

Ao Astrolábio foi concedido o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, garantindo assim experiências únicas aos seus passageiros, promovendo o mote “Nós somos a sua praia no mar”. Os passeios são feitos por reserva através do Facebook, Instagram ou site.

Texto editado por Sandra Silva Costa