Transportes motivaram 74 queixas por dia no segundo semestre de 2019

Entre os meses de Julho e Dezembro de 2019, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu e tratou 13.693 reclamações, uma média de 74 queixas por dia. Este valor representa um aumento de 57,2% face ao primeiro semestre do mesmo ano, sendo o sector rodoviário a apresentar o maior número de queixas, registando 8060 reclamações.

No “Relatório sobre Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes – 2º semestre de 2019”, divulgado pela AMT, pode perceber-se que o aumento do número de reclamações está directamente ligado com o acréscimo de utilizadores, “que terá colocado maior pressão no sistema, sobretudo nos transportes metropolitanos de Lisboa e do Porto, onde se concentra a maior parte da procura”.

O ano de 2019 ficou marcado pela implementação do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária que induziu um aumento muito relevante de passageiros transportados.

Se forem contabilizadas as reclamações por milhão de passageiros transportados verifica-se, aliás, um decréscimo nas reclamações, de -21% no subsector ferroviário de passageiros e de -46,6% no subsector fluvial.

No universo de 17 motivos principais de reclamações, há três que representam aproximadamente 71% do total: o cumprimento defeituoso; cumprimento não conforme com o contrato, incumprimento; preços, pagamento; bilheteiras; qualidade do atendimento; atendimento deficiente nos estabelecimentos e no atendimento telefónico.