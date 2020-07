Marítimo consegue vitória importante para a manutenção frente ao Santa Clara

O Marítimo venceu nesta sexta-feira por 1-0 na visita ao Santa Clara, em jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e deu um passo importante rumo à manutenção.

O médio Xadas, aos 71 minutos, marcou o único golo da partida, que foi disputada na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa do Santa Clara até ao final da temporada devido à pandemia de covid-19.

Com a vitória desta sexta-feira, a segunda consecutiva, o Marítimo sobe a 11.º, com 34 pontos, mais sete que o Portimonense, que é a primeira equipa em zona de despromoção, enquanto o Santa Clara somou a segunda derrota seguida e é 10.º, com 38 pontos.