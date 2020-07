Eles queriam construir o mundo com uma canção lo-fi de cada vez

Estava bem explicado na capa do vinil, onde robots de brinquedo, que podiam ser vilões em série B sci-fi dos anos 1950, surgiam sobre fundo com padrão de toalha de piquenique. Líamos: Teenagers from Outer Space — o subtítulo concretizava: The DIY Pop Explosion. Estávamos em 1996 e aquilo que fermentara desde o ano anterior em cassetes viajando desde um sótão lisboeta para vários pontos da cidade, e para outras cidades espalhadas pelo país, ganhava ares de manifesto. Compilação que juntava 15 bandas e 15 canções gravadas em regime caseiro — por estética e por necessidade —, funcionava como retrato de um (micro) país musical que borbulhava subterraneamente.

