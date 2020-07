PS questiona Graça Fonseca sobre inclusão do Baile dos Pretos na corrida às 7 Maravilhas da Cultura Popular da RTP

Esta sexta-feira, avançou a agência Lusa, os deputados Hugo Oliveira, Joana Sá Pereira, Rosário Gamboa, Bruno Aragão, Susana Correia e Cláudia Santos, do Partido Socialista (PS), perguntaram a Graça Fonseca se a ministra da Cultura sabe que o programa 7 Maravilhas da Cultura Popular, da RTP, tem entre os seus candidatos os Bailes do Corpo de Deus – Cavalhada, em Penafiel, que incluem uma dança tradicional chamada Baile dos Pretos. Esta é uma dança na qual, sugerem os deputados, “pessoas caucasianas pintam-se de negro” – o polémico blackface –, cantando quadras como “O preto é o rei dos matos/ imperador dos macacos/ não posso levar avante/ pretinho andar de sapatos”.

“Desconhecemos as razões que levaram à admissão por parte do programa da RTP de um evento cultural que é manifestamente desadequado e desajustado nos dias de hoje. O respeito pelas tradições não se pode sobrepor ao respeito que, enquanto cidadãos, temos de ter por todas as pessoas na sua enriquecedora diversidade”, sublinharam os socialistas, argumentando que o Baile dos Pretos “normaliza uma ideia de menorização que deve estar completamente ultrapassada”.

Os bailes da Cavalhada, pode ler-se no site oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular, correspondem a um “ritual secular que precede a celebração do Corpo de Deus em Penafiel”. A tradição data do século XVII e tem como objectivo resgatar alguns “ofícios” antigos, com bailes representativos de diversos costumes e profissões. Actualmente, precisa-se no site das 7 Maravilhas, são seis os bailes que se realizam: o dos Ferreiros, o dos Pedreiros, o dos Turcos (que “narra o combate entre cristãos e infiéis”), o das Floreiras, o dos Pauzinhos e o dos Pretos. Este último “afasta-se da tradição das danças de ofício e representa a história de um grupo de escravos negros alforriados, que apresentam uma vistosa dança de fitas”.

A RTP1 inicia na próxima segunda-feira uma programação especial dedicada às 7 Maravilhas da Cultura Popular. À nona edição, que contempla 140 candidatos regionais, o prémio contará com “20 programas de daytime em directo, a realizar nos meses de Julho e Agosto”, sendo que em cada transmissão será apurado um pré-finalista. Há também uma “Gala Finalíssima” a 5 de Setembro, igualmente com transmissão na RTP1, que elegerá sete tradições como as 7 Maravilhas da Cultura Popular. As categorias a concurso são: Artesanato, Lendas e Mitos, Festas e Feiras, Músicas e Danças, Rituais e Costumes, Procissões e Romarias, e ainda Artefactos.

“Uma vez que a emissão televisiva das 7 Maravilhas da Cultura Popular apenas se inicia no próximo dia 6 de Julho, não deveria o Ministério da Cultura instar à reavaliação da participação desta suposta manifestação cultural no programa?”, expuseram os deputados do PS a Graça Fonseca, discutindo que “é missão pública de quem tem o dever de informar promover actividades, eventos e iniciativas que se pautem pelo respeito entre todos e que combatam toda e qualquer prática discriminatória”. O PÚBLICO contactou a RTP e a Câmara de Penafiel numa tentativa de obter esclarecimentos, mas, até à hora de publicação desta notícia, não obteve qualquer resposta. com Lusa.