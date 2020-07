Conan vai sair de casa. Talk-show é o primeiro nos Estados Unidos a voltar ao estúdio depois da pandemia

Depois do confinamento dos últimos meses, durante os quais gravou o seu talk-show pelo iPhone, Conan O’Brien está pronto para sair de casa e, a partir de segunda-feira, 6 de Julho, começa a filmar Conan, da TBS, no clube de música e comédia Largo at the Coronet, em Los Angeles, na Califórnia. O ruivo mais conhecido e celebrado da televisão norte-americana é, assim, o primeiro apresentador de late night shows nos Estados Unidos a fazer essa transição, numa fase em que Jimmy Fallon, Trevor Noah ou Stephen Colbert, por exemplo, ainda continuam confinados.

Conan escolheu o Largo, como é popularmente conhecido, em vez do seu habitual estúdio da Warner Bros. Entertainment, também na Califórnia, como forma de apoiar um dos clubes de stand-up que marcaram os primeiros anos da sua carreira. “Eu comecei a fazer improvisações no Coronet em 1986 e fico muito feliz por termos encontrado uma maneira de mantermos o espaço a funcionar durante a contenção”, afirmou, citado pela publicação Hollywood Reporter. Mark Flanagan, responsável pelo Largo, também expressou o seu entusiasmo por receber o apresentador, aplaudindo o programa por “ajudar” o clube durante “estes tempos horríveis”.

Apesar de Conan sair de casa, o resto não muda assim tanto. De forma a respeitar as normas de saúde suscitadas pela crise pandémica, serão poucos os membros da equipa de produção do talk-show a acompanhar o comediante no Largo (que não poderá ter plateia), sendo que muitos dos colaboradores vão manter-se em regime de teletrabalho. Paralelamente, como tem sido prática corrente nos últimos meses, o anfitrião continuará a entrevistar os convidados através da plataforma Zoom.

Para além da ocupação do Coronet, a Team Coco está a preparar-se para lançar uma versão digital do seu espectáculo mensal de stand-up ao vivo, adianta a revista Deadline. Team Coco Live: Moses Storm & Friends, que arranca a 9 de Julho, vai contar com streaming através da plataforma Twitch, dando um holofote a jovens humoristas ainda no início do seu percurso.