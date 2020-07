Cenas da luta de classes em São Paulo

Mais um filme que, como o Benzinho estreado na semana passada, nos chega do Brasil de 2018. Espero tua (Re)Volta conclui-se mesmo com a notícia de eleição de Bolsonaro, apresentada como um ponto de suspensão e uma incógnita profunda, mergulho num abismo turvo. O que não é para menos — numa alocução de campanha mostrada no filme, Bolsonaro promete “acabar com o activismo” (porque o Brasil deve acabar “o flirt com o comunismo e o socialismo”), e este é um filme nascido inteiramente de dentro do activismo.

