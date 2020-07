Fim-de-semana traz calor. Temperaturas podem chegar aos 40ºC

Céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e uma pequena descida da temperatura, especialmente no interior: são estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira, de acordo com informação disponibilizada no site.

Mas as nuvens não tardarão a ir embora, com as previsões a apontarem para um dia de sol na generalidade do território de Portugal continental na sexta-feira. A semana irá acabar com bom tempo e uma subida da temperatura máxima, que deverá rondar os 30ºC em Bragança, 23ºC no Porto, 27ºC em Coimbra, 33ºC em Castelo Branco, 25ºC em Lisboa e 32ºC em Faro. Já as mínimas irão oscilar entre os 10ºC na Guarda e os 17ºC em Faro.

Nos arquipélagos o céu permanecerá nublado na sexta-feira e as temperaturas deverão variar entre os 23ºC em Ponta Delgada e os 26ºC no Funchal. Já as mínimas deverão rondar os 18ºC nos Açores e os 20ºC na Madeira.

É no sábado que chega mais calor e sol, com as previsões a apontarem para céu limpo ou pouco nublado e uma subida da temperatura, em especial da máxima — que poderá chegar aos 34ºC em Bragança, 26ºC no Porto, 32ºC em Coimbra, 36ºC em Castelo Branco, 32ºC em Lisboa e 29ºC em Faro.

O bom tempo estende-se a domingo, dia de sol e com vento fraco a moderado. No domingo haverá uma nova subida de temperatura, nomeadamente da mínima, e os termómetros poderão chegar aos 29ºC no Porto e Aveiro, 35ºC em Coimbra, 39ºC em Castelo Branco, 37ºC em Lisboa, 40ºC em Évora e 33ºC em Faro.

O calor deverá prolongar-se durante a próxima semana, com o IPMA a prever temperaturas altas (cuja máxima poderá chegar aos 41ºC em Évora) para segunda-feira em Portugal continental.