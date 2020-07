Covid-19: há mais oito mortes e 328 casos confirmados em Portugal

Portugal registou nesta quinta-feira mais oito mortes por covid-19, um aumento de 0,5%, contabilizando-se um total de 1587 vítimas mortais no país desde o início do surto. Há mais 328 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,77%, num total de 42.782 casos confirmados.

Dos novos casos, 273 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo – 83% do total de novos infectados.

Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 299 recuperados, o que significa que, desde Março, já recuperaram da doença 28.097 pessoas. Excluindo estes casos e os óbitos, registam-se neste momento 13.098 casos activos em Portugal (mais 21 do que na quarta-feira).

Encontram-se internadas mais sete pessoas com covid-19 do que no dia anterior (num total de 510 internados), mas há menos duas pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI) do que na quarta-feira, contabilizando-se agora 77 casos em UCI.

A taxa de letalidade global da covid-19 em Portugal é de 3,7% e a taxa de letalidade em doentes acima dos 70 anos é de 13,7%. Das oito mortes registadas nas últimas 24 horas, duas foram identificadas em mulheres entre os 40 e os 59 anos. As vítimas mortais incluem também dois homens entre os 70 e os 79 anos e um homem e três mulheres com mais de 80 anos.

A faixa etária que mais casos registou nas últimas 24 horas foi a dos 30 aos 39 anos, com mais 63 pessoas infectadas — o que corresponde a 19% do total de novos casos. Segue-se a faixa etária dos 20 aos 29 anos, com mais 54 casos, e a dos 40 aos 49 anos, com mais 52 casos registados em relação ao dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela que acumula o maior número de casos desde o início do surto, tendo registado esta quinta-feira mais 273 pessoas infectadas e cinco mortes. No total, a região da capital soma 19.656 casos confirmados e 480 vítimas mortais por covid-19. A região Norte, por sua vez, contabiliza 17.624 pessoas infectadas e 819 mortes — mais 39 casos e nenhuma morte comparativamente com os dados de quarta-feira.

Na região Centro — que totaliza 4121 infectados e 249 óbitos — registou-se mais uma morte nas últimas 24 horas, mas nenhum novo caso de covid-19. No Alentejo foram registados mais oito casos e duas mortes (uma delas em Reguengos de Monsaraz), elevando o total para 499 pessoas infectadas e nove mortes.

O Algarve, por sua vez, registou mais sete casos e nenhum óbito esta quinta-feira, num total de 639 pessoas infectadas e 15 mortes desde o início da epidemia.

Os Açores registaram mais um caso de infecção, apresentando agora 151 pessoas infectadas e 15 vítimas mortais. Os números da Madeira mantêm-se inalteráveis, com o arquipélago a registar 92 casos positivos e nenhuma morte.

O concelho de Sintra foi o que registou mais novos casos, somando mais 49 infectados esta quinta-feira a um total de 2753. A lista de concelhos que registaram mais casos nas últimas 24 horas inclui ainda Cascais, com 33 novos casos (num total de 997), e Lisboa, que registou mais 29 casos. Lisboa continua a ser o concelho com o maior número de casos: 3573.

Na quarta-feira, Portugal registou mais três mortes e 313 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, elevando o total de vítimas mortais para 1579 e o de pessoas infectadas para 42.454. No mesmo dia, o boletim da DGS dava conta de 503 pessoas internadas — à data, o número de internados mais alto desde 30 de Maio, que foi superado nesta quinta-feira.