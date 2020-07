PCP vota contra orçamento suplementar

O líder parlamentar no PCP, João Oliveira, convocou uma conferência de imprensa no Parlamento para anunciar que vai votar contra o orçamento suplementar. É a primeira vez que o PCP vota contra um orçamento desde 2015. “É a constatação da avaliação negativa que o PCP fez na especialidade”, disse João Oliveira esta quinta-feira.

Depois de ter sido questionado sobre um possível bloco central, o deputado do PCP limitou-se a criticar a “convergência entre PS e PSD”, com o PSD a mudar inclusivamente o sentido de voto de manhã para a tarde, inviabilizando medidas comunistas.

“Este orçamento é muito desfasado da situação económico que o país vive (...). Não é um orçamento que o PCP possa aprovar”, repetiu, insistindo que o partido entregou 53 propostas de alteração e que prosseguirá o objectivo de “uma política patriótica e de esquerda”. No primeiro dia de votações, o PCP anunciou que contava já com nove, das suas mais de 50 propostas de alteração, aprovadas.

João Oliveira assumiu que a acção do partido não tem em conta linhas vermelhas ou linhas verdes, mas sim o balanço global do documento. E, para os comunistas, este orçamento suplementar mostra opções no sentido da “satisfação de interesses dos grupos económicos e que deixam por responder aos interesses dos trabalhadores e do povo”. Como exemplo, João Oliveira citou as novas regras que permitem prolongar o layoff, com benefícios para as empresas.

O PSD anunciou há cinco dias que viabilizará o orçamento em votação final global, na sexta-feira, dia 3, na Assembleia da República. A confirmação foi dada por Rui Rio, em Coimbra, no final de uma reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD.