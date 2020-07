Passados os dez milhões de infectados e o meio milhão de mortos em todo o mundo, podemos dizer que o SARS-CoV-2 é um vírus mauzinho. A epidemia nos Estados Unidos e no Brasil parece descontrolada, com mais de 40.000 novos casos por dia no primeiro e mais de 25.000 novos casos no segundo. Os líderes desses países não estão a dar a devida atenção à ciência. Anthony Fauci, director do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, declarou no Congresso norte-americano que, se nada for feito, o número de novos infectados irá rapidamente duplicar, dada a multiplicação do vírus no Sul e no Oeste. No Brasil continua a não haver ministro da Saúde, estando o lugar ocupado interinamente por um general para-quedista.

