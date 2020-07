Os ataques de Medina à DGS

Não posso estar mais de acordo com Ana Sá Lopes no que respeita às declarações de Fernando Medina sobre a actuação das autoridades de saúde. Para além de extremamente injustas para quem esteve dia após dia a prestar contas aos portugueses durante esta crise (ao contrário dele, que só aparece de vez em quando para capitalizar um qualquer facto político) mete realmente dó a maneira como Medina se tenta antecipar ao mais que expectável ataque a ele mesmo por causa das condições deploráveis em que os lisboetas se deslocam na cidade de Lisboa (que são a demonstração cabal do fracasso das suas políticas de mobilidade para a capital e que são sem qualquer margem para dúvidas as grandes responsáveis pela manutenção do número de novos casos de covid na grande Lisboa).

Eu gostaria de perguntar a Medina qual foi a sua contribuição para baixar estes números: foram os autocarros apinhados? Foi a EMEL que voltou a multar quem quer trazer o carro e assim evitar os ajuntamentos? Foram as bicicletas da câmara, supostamente para uso dos lisboetas nas suas deslocações e que continuam a ser açambarcadas pelos colaboradores de multinacionais privadas de distribuição? “A melhor defesa é o ataque”, costuma-se dizer. Mas às vezes o ataque é tão óbvio e disparatado que se percebe logo quem é que está à defesa.

Alípio Soeiro, Lisboa

TAP, um doente crónico

A coluna de Miguel Esteves Cardoso no PÚBLICO de ontem - "Desmandos da TAP” - não podia ser mais certeira. Um guru da gestão escrevia há anos que não há negócio mais mal gerido do que o das companhias aéreas. Não é só a TAP, mas é o exemplo que temos: aviões cheios, bilhetes caríssimos, serviço de bordo reduzido (mas há pior), insuficiência da frota para tanto movimento - e prejuízos sistemáticos, sempre de dezenas ou mesmo centenas de milhões por ano. À frente da companhia, sempre “profissionais” (já há muito desapareceram os gestores políticos), dotados de “competências” acima de qualquer suspeita. Ninguém, até hoje, foi capaz de explicar isto ao contribuinte e utente da “companhia de bandeira”. Como noutros infelizes casos, o que é preciso é encontrar forma lícita de “injectar” mais e mais dinheiro num sorvedouro sem sentido nem explicação.

António Monteiro Fernandes

Ainda a TAP

Ouvir as declarações do ministro Pedro Nuno Santos sobre a TAP causa calafrios. Não só o seu “falar grosso” é totalmente inapropriado vindo da boca de um ministro, como parece desconhecer as regras elementares das negociações económicas e das relações com a UE. Sem as rotas para o Brasil e para os EUA a TAP mesmo “reestruturada” não tem viabilidade económica. A continuidade territorial de Portugal pode ser assegurada por uma companhia com duas dezenas de aparelhos. Quanto ao transporte de emigrantes, tendo vivido em Inglaterra e França durante cerca de quarenta anos, lembro-me de ter apanhado voos da TAP três ou quatro vezes no total. Sempre encontrei condições mais favoráveis às da nossa companhia de bandeira que em língua inglesa era identificada como TAP (Take Another Plane).

Mário Rui Martins, Matosinhos