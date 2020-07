Merkel e Von der Leyen pressionam líderes da UE a “forjar um acordo” na próxima cimeira

Os próximos seis meses vão ser “determinantes” para o futuro da União Europeia, vincaram esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que se comprometeu a agir como uma “mediadora neutral” durante as negociações do pacote de quase dois biliões de euros para a reconstrução económica e social do continente no rescaldo da crise provocada pelo novo coronavírus.

