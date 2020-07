Juiz levanta interdição de publicar livro polémico sobre Donald Trump

Um juiz do Tribunal de Recurso de Nova Iorque levantou na noite de quarta-feira a proibição temporária de publicação do livro da sobrinha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que contém revelações polémicas.

A decisão permite à editora Simon & Schuster imprimir e distribuir o livro de 240 páginas, quando faltam três meses para as eleições presidenciais, diz a AFP.

Com o título Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo), o livro de Mary L. Trump, sobrinha do Presidente norte-americano, tem publicação prevista para 28 de Julho.

Em 24 de Junho, o irmão do Presidente dos Estados Unidos, Robert Trump, interpôs uma acção num tribunal de Nova Iorque para impedir a publicação do livro, alegando que a autora violou um acordo de confidencialidade assinado após uma luta familiar pela herança de Fred Trump, pai de Donald Trump e avô de Mary Trump, que morreu em 1999.

O juiz Hal Greenwald tinha bloqueado a publicação na terça-feira, mas o magistrado do tribunal de recurso, Alan Scheinkman, decidiu que a editora “não é parte do acordo de confidencialidade”, tendo levantado a proibição de publicação.

O juiz adiou, no entanto, para mais tarde, a decisão sobre se a sobrinha de Trump e autora do livro violou o acordo de confidencialidade.

Numa declaração enviada à AFP, o advogado de Mary L. Trump, Ted Boutrous, qualificou a decisão de “boa notícia”.

Mary L. Trump, psicóloga de 55 anos, é filha de Fred Trump Jr., o irmão mais velho de Donald Trump, que morreu em 1981, com 42 anos, devido a alcoolismo.

Segundo a editora Simon & Schuster, o livro de memórias lança “luz” sobre “a história sombria” da família do Presidente americano, relatando acontecimentos que a autora testemunhou em casa dos avós, em Nova Iorque, onde Donald Trump e os seus quatro irmãos cresceram.

De acordo com o site de notícias Daily Beast, Mary L. Trump deverá também revelar que é a principal fonte de uma grande investigação sobre as finanças de Donald Trump publicada pelo New York Times.

Este não é o único livro comprometedor para Trump em que houve tentativas para bloquear a sua publicação.

Em 20 de Junho, um juiz federal norte-americano determinou que o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton podia publicar um livro de memórias, apesar dos esforços da Administração Trump para o impedir.

O Governo dos Estados Unidos tinha apresentado um pedido para bloquear o lançamento de A Sala Onde Tudo Aconteceu, crónica dos 17 meses que o ex-conselheiro Bolton passou na Casa Branca, em 2018 e 2019, dizendo-se preocupado com a possibilidade de a obra expor informações consideradas secretas.