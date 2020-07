Ghislaine Maxwell, cúmplíce de Jeffrey Epstein, detida pelo FBI

A socialite britânica Ghislaine Maxwell, suspeita de ser cúmplice na rede de tráfico sexual de menores liderada por Jeffrey Epstein, e procurada há muito pela polícia dos EUA, foi detida esta quinta-feira pelo FBI, em New Hampshire

Maxwell, de 58 anos, foi acusada de recrutar raparigas, algumas com apenas 14 anos, para a casa de Epstein, onde foram abusadas sexualmente. Entre os seis crimes de que está acusada pelas autoridades, constam os de conspirar para que menores viajem para se envolverem em actos sexuais, e aliciamento de menores para que se envolvam sexualmente. Está ainda acusada de dois crimes de perjúrio. Maxwell deve comparecer esta quinta-feira perante um tribunal federal, onde será lida a acusação.

Jeffrey Epstein, recorde-se, foi detido em Julho de 2019. Um mês depois, enquanto aguardava julgamento, sem possibilidade de fiança, suicidou-se na prisão de Manhattan onde estava detido.

Ghislaine Maxell é filha do ex-magnata da imprensa britânica Robert Maxell. Foi namorada de Jeffrey Epstein e manteve uma relação de grande proximidade com o multimilionário norte-americano, mesmo depois de terem terminado o namoro.

Ao longo dos anos, tem sido acusada por várias vítimas de Epstein pelo seu envolvimento nos crimes de abuso sexual. A socialite, que nega as acusações, já era investigada há algum tempo pelas autoridades norte-americanas, mas, até agora, não tinha sido formalmente acusada de nenhum crime.

Ghislaine Maxwell é suspeita de recrutar jovens para a casa do magnata norte-americano, para que este as violasse, ou cedesse a outros homens. Um dos suspeitos, que sempre negou o seu envolvimento, foi o príncipe André, de Inglaterra.

Além de recrutar as jovens para a casa Epstein, várias vítimas dizem que Ghislaine Maxwell lhes dava instruções precisas sobre como satisfazer sexualmente o magnata norte-americano.

A acusação refere pelo menos três casos que ocorreram entre 1994 e 1997, descrevendo que Maxwell criou uma relação de amizade com as raparigas, levando-as às compras e ao cinema. Depois de criar uma ligação com elas, Maxwell “normalizou o abuso sexual”, despindo-se na sua frente, ou abordando temas sexuais. Ensinava-as a dar massagens a Jeffrey. Depois, as jovens foram abusadas por Epstein em várias cidades, nomeadamente Nova Iorque, Florida Londres e Novo México.

“Ela orquestrava tudo para o Jeffrey”, afirmou Sarah Ransome, uma das mulheres que processou Epstein em 2017, ao New York Times.

Desde o suicídio de Epstein que Ghislaine Maxwell não aparecia em público e o seu paradeiro era desconhecido.