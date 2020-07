Eleições municipais no Brasil adiadas por causa da covid-19

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta quarta-feira o adiamento das eleições municipais em cerca de um mês por causa da pandemia de covid-19.

A primeira volta das eleições estava inicialmente marcada para 4 de Outubro e a segunda para 25 e agora são adiadas para 15 de Novembro e 29, respectivamente. A segunda volta só acontece nos municípios com mais de 200 mil habitantes, sempre que nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta na primeira votação.

A emenda aprovada pelos deputados abre a possibilidade de haver outras datas em municípios mais atingidos pela pandemia, de acordo com a avaliação das autoridades sanitárias. No entanto, a eleição terá de ocorrer no máximo até 27 de Dezembro.

Os restantes prazos associados às eleições também foram alterados. As convenções partidárias devem ser marcadas entre 31 de Agosto e 16 de Setembro e as candidaturas devem ser registadas até 26 de Setembro, data a partir da qual começa a ser difundida a propaganda eleitoral.

Os deputados acreditam que em Novembro a situação da pandemia no Brasil estará mais controlada, possibilitando a realização das eleições de forma regular. Esta quarta-feira, o número de mortes causadas pela covid-19 ultrapassou o patamar das 60 mil. Desde o início da pandemia, foram infectadas mais de 1,4 milhões de pessoas, tornando o Brasil num dos epicentros globais da doença.