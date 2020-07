Parque de campismo de Mirandela não abre este Verão

“Em virtude da actual situação provocada pelo surto do novo coronavírus e em concordância com a autoridade local de saúde pública, a autarquia determina a não abertura do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo da Maravilha durante a época balnear do ano de 2020”, informa o município.

A câmara municipal de Mirandela, proprietária deste equipamento, justifica a medida com “o potencial risco para a saúde pública e a preservação da segurança de todos os mirandelenses e dos cerca de seis mil campistas e caravanistas dos mais variados pontos do país e nacionalidades que habitualmente escolhem Mirandela para as suas férias e momentos de lazer neste equipamento turístico”.

“Todas as medidas que possam ser implementadas na prevenção e controlo da doença provocada pelo coronavírus são importantes nesta fase pandémica que, infelizmente, não se encontra superada”, sustenta a autarquia, numa nota informativa assinada pela vereadora Vera Pires Preto.

A autarca salienta que a doença “continua a carecer da máxima atenção por parte do município de Mirandela”, que regista 21 casos positivos do novo coronavírus, e considera “como necessária e prudente” a decisão de não abrir o parque este Verão.

O município, localizado no distrito de Bragança, apela à “melhor compreensão desta decisão tomada após grande ponderação, cujo principal objectivo é a manutenção da saúde e segurança dos mirandelenses e dos utilizadores deste espaço”.

Na semana passada, também o parque de campismo de Vila Flor, no mesmo distrito, anunciou que não iria abrir portas esta época. “O parque tem muito risco porque vem muita gente de fora, há uma grande concentração, é 24 horas que se vive dentro do parque, partilham-se muitos serviços, locais, desde o bar, o restaurante, o mercado, instalações sanitárias”, sustentava, então, o presidente da autarquia, Fernando Barros.