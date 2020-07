A TAP em três anos: da tensão com os prémios ao cenário da nacionalização

10 de Junho de 2017

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, à data líder do PSD, contesta a escolha de Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo pessoal de António Costa, como vogal (administrador não executivo) do conselho de administração da TAP, indicado pelo Estado. Passos argumenta com o facto de Machado ter participado, enquanto consultor do Governo do PS, nas negociações da reorganização accionista da TAP.

