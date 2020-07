Governo nacionalizou a Efacec, Isabel dos Santos sai

O Governo nacionalizou a participação de 72,7% detidos pela empresária angolana Isabel dos Santos na Efacec, uma solução que permite a posterior reprivatização da empresa, numa altura em há perto de uma dezena de investidores interessados na sua compra.

O diploma da nacionalização e de início do processo de reprivatização, que conta com o apoio dos outros accionistas privados, já foi promulgado pelo Presidente da República.

“A apropriação pública da participação social detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power Solutions, SGPS, S.A., por via de nacionalização do respectivo controlo accionista, com vista à salvaguarda do interesse público nacional, nos termos do regime jurídico de apropriação pública, aprovado em anexo à Lei n.º 62-A/2008, de 11 de Novembro” foi promulgada esta quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente justifica a decisão tendo em conta “o acordo dos restantes accionistas privados”, a “natureza transitória da intervenção”, a “abertura simultânea de processo de reprivatização da posição agora objecto de intervenção pública”, “que não se pode nem deve entender este passo como nacionalização duradoura, antes como solução indispensável de passagem entre soluções duradouras de mercado” e que “o passo dado é crucial e imperioso para impedir o esvaziamento irreversível de uma empresa com grande relevância para a economia portuguesa, quer externa, quer internamente, quer em termos de emprego, quer em termos de inovação e produção industrial nacional”.

Entretanto, o PCP, que juntamente com o Bloco de Esquerda, pediu a nacionalização, diz agora que vai pedir a reapreciação parlamentar do decreto-lei que nacionaliza a Efacec, para impedir a sua reprivatização, alegando que “o governo só está a tentar salvar os bancos”.