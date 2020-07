Autarquias sem poder de veto nos contratos mineiros já assinados

Os 16 contratos de prospecção, pesquisa e que autorizam a exploração de recursos minerais, que foram assinados no passado dia 15 de Junho, em vésperas de chegar a Conselho de Ministros uma nova legislação, são “um péssimo sinal” que demonstra “a pouca vontade do Ministério do Ambiente e da Acção Climática, em resolver um problema há muito diagnosticado”.

