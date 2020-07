Sofia Araújo nos quartos-de-final do Estrella Damm Open

Sofia Araújo conquistou nesta quinta-feira a segunda vitória no Estrella Damm Open 2020 e garantiu um lugar nos quartos-de-final do torneio do World Padel Tour que está a ser disputado em Madrid. Depois de Ana Catarina Nogueira ficar de fora da prova, a jogadora de Lisboa conseguiu superar nos oitavos-de-final as espanholas Alba Galán e Victoria Iglesias, que repartem o 17.º lugar do WPT.

Depois de Vasco Pascoal, Ricardo Martins, Diogo Rocha, Miguel Oliveira, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro terem sido afastados nas fases de qualificação, a representação portuguesa no quadro principal do Estrella Damm Open 2020 estava, mais uma vez, limitada a Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. Porém, a melhor jogadora nacional continua a ser pouco feliz no regresso à parceria com Delfina Brea.

Depois de terem sido impedidas de disputarem em Março os quartos-de-final do Master de Marbella devido a um problema abdominal de Brea, a dupla luso-argentina ficou impedida de jogar no regresso do Word Padel Tour após a parceira de Ana Catarina Nogueira acusar positivo num teste de despistagem à covid-19.

Com a número 9 do ranking mundial fora do Estrella Damm Open 2020, Portugal ficou apenas representado em Madrid por Sofia Araújo e a número 28 do WPT está a realizar um excelente torneio na capital espanhola. Ao lado de María Virginia Riera, a portuguesa confirmou na quarta-feira o favoritismo nos 16-avos-de-final e afastou a dupla Ana de Ossó/Lucía Gómez, com os parciais de 6-1, 6-7 e 6-1.

Nesta quinta-feira, no entanto, o grau de dificuldade era maior. Pela frente, Araújo e Riera tinham as espanholas Alba Galán e Victoria Iglesias, que repartem o 17.º lugar do WPT, e o confronto prolongou-se por quase três horas.

No primeiro set, Sofia Araújo e Maria Riera venceram por 7-5, mas tal como tinha acontecido no dia anterior, a dupla luso-argentina perdeu o parcial seguinte no tie-break (6-7). Com tudo por decidir no terceiro set, Araújo e Riera quebraram o serviço às espanholas no terceiro jogo e não mais perderam o comando, fechado um jogo com um 6-4.

Garantido um lugar nos quartos-de-final, Sofia Araújo volta a jogar nesta sexta-feira e terá pela frente as vencedoras da partida entre Gemma Triay/Lucia Sainz e Marta Talaván/Lorena Ortiz.