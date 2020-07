Rui Silva é o novo treinador de andebol do Sporting, sucedendo ao francês Thierry Anti, de quem foi adjunto em 2019-20, anunciou nesta quinta-feira o clube.

“É o alcançar de um objectivo que tinha há muito tempo”, refere Rui Silva aos canais do clube sportinguista, admitindo estar consciente da responsabilidade que é liderar o projecto leonino.

Rui Silva, de 36 anos, que foi adjunto do sérvio Ljubomir Obradovic no FC Porto, em 2014-15, antes de assumir a orientação do Maia/ISMAI (2015-19), afirma estar “preparado para dar alegrias aos adeptos”.

O treinador francês Thierry Anti, de 61 anos, deixou o comando técnico da equipa de andebol do Sporting ao fim de oito meses, alegando “questões do foro familiar”, numa nota de despedida divulgada pelo clube, em Maio.

A saída de Thierry Anti, precipitada pelo encerramento prematuro do campeonato, devido à pandemia de covid-19, já tinha sido abordada em Fevereiro, mas o francês assegurou, na altura, que iria cumprir o contrato com os “leões” até Junho de 2021.