Real Madrid acelera para o título em Espanha

Ao empate (2-2) do Barcelona em Camp Nou com o Atlético Madrid, o Real Madrid respondeu com uma vitória (1-0) sobre o Getafe em jogo da 33.ª jornada da Liga espanhola, deixando as coisas bem encaminhadas para a equipa “merengue” no que à luta pelo título espanhol diz respeito.

Este triunfo deixou a equipa de Zidane com 74 pontos, mais quatro que o seu rival catalão, uma distância importante, mas não decisiva, sendo que ainda faltam cinco jornadas para o final do campeonato.

Foi um triunfo muito complicado para o Real, que bateu de frente com um Getafe muito organizado e a confirmar os créditos que tem amealhado ao longo da época - está em sexto, não muito longe dos lugares de Liga dos Campeões.

A equipa da região de Madrid conseguiu levar o seu esforço defensivo quase até ao fim, mas acabou por ceder aos 78’, com uma falta de Olivera sobre Dani Carvajal dentro da área que o árbitro não deixou passar. Da marca dos 11 metros, Sérgio Ramos não falhou e marcou o seu 11.º golo da época, igualando o seu melhor registo goleador de sempre.