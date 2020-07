Mourinho mais longe dos lugares europeus

São cada vez menores as possibilidades do Tottenham chegar a um lugar que lhe permita jogar nas competições europeias. A formação orientada por José Mourinho sofreu nesta quinta-feira uma pesada derrota por 3-1, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Premier League inglesa, e caiu para o nono lugar, agora sete pontos atrás do Manchester United (que está em lugar de Liga Europa) e nove pontos atrás do Chelsea (em lugar de Liga dos Campeões).

Foi uma tarde absolutamente desastrosa para os londrinos, que não se podem desculpar com um aparente erro de julgamento da arbitragem num golo anulado a Harry Kane. Foi uma tarde de grande passividade defensiva, o que não costuma ser muito normal nas equipas de Mourinho, e que foi superiormente aproveitada pela equipa da casa, que já não ganhava há quatro jornadas.

A derrocada do Tottenham começou aos 31’, com o 1-0 a ser marcado pelo norueguês Berge após uma jogada de envolvimento do Sheffield United. Os “spurs” pareceram reagir de imediato, com Kane a meter a bola na baliza no que seria o golo do empate, mas o lance acabou por ser invalidado pelo VAR, que detectou um toque de Lucas Moura com a mão na bola quando estava em queda antes de a jogada prosseguir para Kane. Mourinho protestou bastante e foi avisado pelo árbitro, mas o lance seria mesmo invalidado.

Na segunda parte, mais uma prova da incompetência defensiva dos “spurs”. Aos 69’, Mousset estava completamente liberto da marcação de Eric Dier na pequena área para encostar para o 2-0, e, aos 84’, Oliver McBurnie fez o 3-0. O melhor que o Tottenham conseguiu foi reduzir para 3-1, com um golo de Harry Kane aos 90’.