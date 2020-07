A história secreta do maior desastre nuclear de sempre em Meia-Noite em Chernobyl

Erguida pela coluna de calor intenso que saía do núcleo destruído, escoltada por ventos favoráveis, a nuvem invisível de radiação viajara milhares de quilómetros desde a sua fuga da carcaça da Unidade Quatro. Libertada na violência da explosão, elevara‑se no ar quieto da noite, até atingir uma altitude de cerca de 1500 metros, onde foi apanhada por ventos fortes que sopravam de sul e de sudeste. Deslocando‑se a velocidades entre os 50 e os 100 quilómetros por hora, voou para noroeste, atravessando a URSS na direção do mar Báltico. A nuvem carregava xénon 133 gasoso, fragmentos microscópicos de grafite radioativa e partículas compostas por isótopos radioactivos puros, incluindo iodo 131 e césio 137 — os quais geraram um calor tal, que aqueceram o ar à sua volta e voaram como centenas de milhares de minúsculos balões de ar quente. O coração da nuvem pulsava com cerca de 20 milhões de curies de radioatividade. Quando os cientistas soviéticos finalmente iniciaram a monitorização regular aérea perto do local do acidente, no domingo, 27 de abril — um dia inteiro após a ocorrência —, o monstro invisível já ia longe, e nada lhes revelou da sua dimensão e intensidade. As medições acusaram apenas a radiação da sua cauda. Passadas vinte e quatro horas, alcançara a Escandinávia. Ao meio‑dia de domingo, um dispositivo de monitorização automático no Laboratório Nacional de Risø, a norte de Roskilde, registou a chegada da nuvem à Dinamarca. Mas como era domingo, as leituras passaram despercebidas. Nessa noite, um soldado da estação de medição das Forças de Defesa Nacionais Finlandesas em Kajaani, no sul da Finlândia, detetou um aumento anormal da radiação de fundo. Comunicou esta leitura ao centro operacional em Helsínquia, mas não foram tomadas outras medidas. No decorrer da noite, a pluma encontrou nimbos sobre a Suécia, e a humidade destas nuvens agitou e concentrou os seus contaminantes.

