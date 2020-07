Covid-19: FCT selecciona 16 projetos para estudar impacto de género da pandemia

Universidades, centros de investigação e uma associação, com 16 projectos para estudar violência doméstica, impactos no trabalho e saúde mental de grávidas em contexto de covid-19, arrecadaram meio milhão de euros para estudar impactos de género da pandemia.

O concurso “Gender Research 4 Covid-19” promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em articulação com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), lançado pelo Governo para estudar impactos de género no âmbito da pandemia, recebeu 145 candidaturas, das quais 16 foram seleccionadas para receber financiamento, no total em cerca de 506 mil euros, com origem em fundos nacionais através do orçamento da FCT, refere a fundação em comunicado.

A Universidade do Porto (com várias projectos de diferentes faculdades), as universidades Nova de Lisboa, Coimbra, Évora e Lisboa, a Maiêutica, o ISCTE, mas também o Centro de Estudos Sociais e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) foram as entidades seleccionadas para receber financiamento público, com projectos a obterem verbas que variam entre os cerca de 12.500 euros e quase 40 mil euros.

A violência doméstica e de género, a resposta das instituições durante a pandemia, as relações entre género e trabalho, os efeitos do confinamento, a saúde mental durante a gravidez e o pós-parto, ou a linguagem estereotipada na comunicação pública na prevenção e combate à covid-19 são alguns dos temas que serão estudados pelos investigadores.

“Dos projectos seleccionados, nove projectos são de concretização rápida, com o máximo de quatro meses para desenvolvimento e um apoio máximo por projecto de 20 mil euros, e sete projectos são de análise longitudinal, com o máximo de dez meses para desenvolvimento e um apoio por projecto de até 40 mil euros”, refere a FCT.

O “Gender Research 4 Covid-19” dividiu-se em três linhas possíveis para financiamento, tendo sido seleccionados cinco projectos para estudos de “género e mercado de trabalho durante e no período pós-crise covid-19"; três projectos para a linha “covid-19, quotidianos, estereótipos e papéis de género” e oito projectos na linha “covid-19 e violência contra as mulheres e violência doméstica”.