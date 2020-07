“Empréstimo não é um crime”, diz o advogado de defesa de José Sócrates

A defesa de José Sócrates continua a apostar no ataque. Nas alegações finais frente ao juiz de instrução, Ivo Rosa, o advogado Pedro Delille insiste que não existem indícios ou provas concretas no processo contra o seu cliente e não poupou críticas e acusações ao procurador titular da investigação, Rosário Teixeira. “Empréstimo não é um crime. Se está bem ou mal de acordo com o catecismo do procurador, não nos cumpre a nós analisar”, afirmou, fazendo referência, em tom irónico, ao facto de Rosário Teixeira ter perdido apenas “15 minutos” com José Sócrates nas suas alegações finais.

E prosseguiu na pessoalização do caso: “Tenho pena que esteja aqui o senhor procurador-geral adjunto e não o dr. Rosário Teixeira. Desistiu da acusação. Jogou a toalha ao chão. Refugiou-se em ilusionismos.”

Segundo a acusação, José Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2005 e 2015, para favorecer os interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos (GES) e na PT, assim como para garantir a concessão de um crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e para favorecer negócios do Grupo Lena (no estrangeiro e na concessão do TGV). O antigo primeiro-ministro foi, assim, acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

Para Pedro Delille, como o MP percebeu que não tinha provas suficientes e ignorou testemunhos e outros factos apresentados pelas defesas dos arguidos, “o procurador Rosário Teixeira apenas pretendeu que o senhor juiz (Ivo Rosa) se deixasse impressionar”. Acusa por isso o MP de envolver este processo numa “teia de ilegalidades” e de querer “ganhar na secretaria”.

Exemplificando uma dessas fragilidades, lembrou que houve testemunhos no inquérito que depois Rosário Teixeira não chamou para a instrução. Foi o caso de testemunhas como José Maria Ricciardi, Patrick Monteiro de Barros ou Paulo Cartuxo Pereira. “No processo estão apenas resumos desses interrogatórios e permite perceber que não disseram nada que permita sustentar os factos na acusação”, afirmou.