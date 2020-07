“Não há nenhum caso de infecção associada a transportes públicos”, diz Marta Temido

A ministra da Saúde afirmou, na quarta-feira, que não existe reporte de novos casos de infecção associados aos transportes públicos, apesar das cautelas que são necessárias.

A falta de transportes públicos em quantidade suficiente, de forma a garantir o distanciamento social dentro dos mesmos, tem sido muito criticada pelo utentes e por alguns autarcas dos concelhos mais afectados pela pandemia.

“Temos de ser honestos e verdadeiros sobre os dados que temos em cima da mesa. Não é pela circunstância de conhecer fotografias actuais ou pretéritas de transportes públicos, que têm uma lotação acima daquilo que são as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, que nos fazem esquecer que na informação reportada pela Direcção-Geral da Saúde, e de acordo com o último relatórios que disponho da terceira semana de Junho, nos novos casos, não há nenhum caso de infecção associada a transportes públicos”, reforçou.

A ministra chamou a atenção para uma realidade semelhante noutros países. “A circunstância mais ou menos de em todo o lado se indiciar que essa poderia ser uma fonte de infecção, e provavelmente será, mas depois quando encontramos os resultados, não encontramos a correspondente evidência. Isso tem de nos fazer estar atentos e pensar isso também faz parte da exigência que se coloca ao nosso trabalho. Uma vez mais, sem desvalorizar aquilo que são os riscos associados a estas circunstâncias e as cautelas que são necessárias e o que são as possibilidades.”

Das 73 camas de cuidados intensivos ocupadas, 93% são em Lisboa e Vale do Tejo

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Lisboa e Vale do Tejo não está em ruptura de camas, respondendo às perguntas colocadas pelo CDS sobre a gestão em rede que está a ser feita.

“Ontem [terça-feira], das 491 camas ocupadas com doentes com covid, 362 estavam ocupadas em Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, 74% . E das 73 camas em unidades de cuidados intensivos, 68, ou seja, 93%, estavam ocupadas em Lisboa e Vale do Tejo”, disse a ministra no Parlamento.

A ministra salientou que a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 6101 camas em termos gerais no que diz respeito a resposta em enfermarias. “Quanto à questão de ruptura, estamos respondidos”, afirmou Marta Temido, lembrando que nesta região do país a actividade de rotina foi suspensa durante mais algum tempo, o que deixa mais amplitude para dar resposta.

Sobre as camas de unidades de cuidados intensivos, afirmou que Lisboa e Vale do Tejo tem “um total de 271 camas de unidades cuidados intensivos polivalente de adultos”. “Dessas, 95 estão afectas apenas à covid[-19], independentemente da capacidade do sistema de funcionar em rede”, completou.

Na primeira intervenção, Marta Temido já tinha destacado o reforço feito desde o início da pandemia na área da medicina intensiva com rácio de camas de cuidados intensivos, que passou de 5,28 para 7,13. A ministra admitiu que “a resposta tem de ser consolidada”, razão pela qual esta é uma das áreas prioritárias do Programa de Estabilidade avançado pelo Governo.