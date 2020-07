Há 15 mil pessoas em vigilância e 100 doentes incontactáveis por dia na Área Metropolitana de Lisboa

A área metropolitana da capital tem características específicas que a distinguem das outras regiões do país e que tornam a tarefa de controlo do surto epidémico de covid-19 mais complicada, argumenta o coordenador do gabinete regional de intervenção para a supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, o médico de saúde pública Rui Portugal.

Continuar a ler