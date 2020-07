Um rei, três republicanos e “uma imensa felicidade” pela abertura das fronteiras

Um rei, um presidente republicano e dois chefes de Estado igualmente republicanos e socialistas encontraram-se nesta quarta-feira, primeiro em Badajoz e depois em Elvas, para celebrarem o fim do controlo de fronteiras entre Portugal e Espanha. As mais altas figuras de Estado dos dois países fizeram questão de marcar a reabertura com acto simbólico a que todos atribuíram a maior importância, desejando que nunca mais as fronteiras tenham de ser fechadas.

Continuar a ler