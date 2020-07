PSD e Governo fecharam um apoio a sócios-gerentes menos caro para o Estado

O apoio aos sócios-gerentes que foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento é mais limitado do que aquele que o Presidente da República vetou, ao colocar um tecto de 1905 euros a esta ajuda, mas mais favorável do que o regime actualmente em vigor. Já em cima das votações do Orçamento Suplementar, o PSD repescou a sua primeira proposta para os sócios-gerentes, depois de ter negociado com o Governo do PS a nova solução que sai do Parlamento e que deverá resolver o veto do Presidente da República.

