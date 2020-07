PS concorda em passar debates com primeiro-ministro para mensais

O PS concorda com a proposta do PSD de passar os debates quinzenais com o primeiro-ministro para mensais, aumentando a sua duração. Já as propostas lançadas pelo líder do PSD sobre a intervenção de personalidades da sociedade civil nas comissões parlamentares de inquérito bem como a substituição da Comissão de Transparência por um conselho não parlamentar são rejeitadas pela bancada do PS.

