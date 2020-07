Profissionais de saúde com prémio e offshores sem apoios. As alterações ao Orçamento Suplementar

A votação das 265 propostas de alteração ao Orçamento do Estado Suplementar para 2020 continuou esta quarta-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, depois de se ter iniciado no dia anterior. E entre as medidas aprovadas esta quarta-feira estão o prémio aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à pandemia de covid-19, a redução das rendas pagas pelos lojistas nos centros comerciais, a exclusão das empresas com sede em offshores dos apoios públicos e a diminuição dos prazos para acesso ao subsídio de desemprego.

