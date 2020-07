PAN em mudança: grupo parlamentar exonerou chefe de gabinete e dois assessores

O grupo parlamentar do PAN exonerou a chefe de gabinete, Sara Martins, um assessor jurídico e uma assessora no dia em que a deputada Cristina Rodrigues se desvinculou do partido e passou a deputada não inscrita.

A informação foi confirmada à Lusa pelo partido, que assinalou que “foram exoneradas três pessoas por decisão do grupo parlamentar do PAN no dia 25 de Junho”, quinta-feira, incluindo a chefe de gabinete.

Apesar de insistir que “a decisão de cessação de funções foi tomada pelo grupo parlamentar”, o PAN escusa-se a adiantar as razões.

“Os pressupostos da nomeação assentam em critérios de competências técnicas, interpessoais e de confiança política, pelo que os motivos da sua exoneração dizem respeito ao grupo parlamentar e aos assessores”, referiu apenas numa resposta enviada à Lusa.

Entretanto, foi nomeado o novo chefe de gabinete do PAN, André Nunes, que “já era assessor [jurídico] do grupo parlamentar”.

A antiga chefe de gabinete do PAN, Sara Martins, integra agora o gabinete da deputada Cristina Rodrigues, disse à Lusa a parlamentar.

Na quinta-feira, Cristina Rodrigues, eleita pelo círculo de Setúbal nas eleições legislativas de 2019, desvinculou-se do partido e passou a deputada não inscrita.

Com a saída de Cristina Rodrigues - que foi chefe de gabinete do deputado único do PAN, André Silva na legislatura passada - o partido conta agora com três deputados no grupo parlamentar.

Estas saídas somam-se às sete que aconteceram recentemente, depois de no dia 16 o partido ter perdido a representação no Parlamento Europeu, quando o eurodeputado Francisco Guerreiro se tornou independente. A ele, seguiram-se também três membros da comissão política regional da Madeira (o que levou à dissolução daquele órgão) e duas dirigentes locais.

A maioria destas pessoas integrava a comissão política nacional do PAN, liderada pelo porta-voz, André Silva, e saíram em desacordo com a actuação da direcção, tendo apontado duras críticas.