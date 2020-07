O mês do desconfinamento correu mal e Julho chega cheio de incertezas

Julho, o mês em que se admitia poder haver algumas indicações mais claras sobre a evolução da covid-19 em Portugal, começa cheio de incertezas. Muito por culpa de Junho, o mês do desconfinamento, que não correu nada bem. Agora, chegam as chamadas “férias grandes” e as viagens de Verão. Voltam os emigrantes e talvez também venham os turistas, agora que as fronteiras terrestres voltam a ficar sem controlo.

