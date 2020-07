Carreiras quer parar autocarros à entrada de Cascais, AML garante que transportes públicos estão a 100%

A situação que se vive na Grande Lisboa em relação à pandemia está a mexer com os ânimos dos governantes. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez de o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, avisar que, caso a Área Metropolitana de Lisboa (AML) não coloque “o nível de serviço e oferta nos 100%”, pretende obrigar os passageiros a medirem a temperatura e a passarem de um autocarro intermunicipal para um da autarquia à entrada do concelho.

Ao PÚBLICO, Carlos Humberto Carvalho, primeiro-secretário da AML, garante que, tal como anunciado, “a oferta hoje está entre os 90 e os 100 por cento”, com “várias carreiras já a 100 por cento”. E ressalva: “Por acaso as carreiras intermunicipais que passam por Cascais estão a 100%.”

“Não responderei ao senhor presidente da Câmara de Cascais, porque não devo responder a presidentes da câmara. Estão nas funções a fazer o que acham ser o melhor possível, o que é importante, aliás, como diz [Carlos Carreiras] no artigo de opinião, uma grande coligação. É o que estamos a fazer diariamente, nesta crise sanitária, com os municípios e operadores, tendo em conta as muitas informações que nos foram chegando, com alterações de carreiras e horários, subindo a oferta de 40% para 60% no mês passado”, começa por explicar ao PÚBLICO Carlos Humberto Carvalho.

Depois de ter publicado nesta manhã um artigo de opinião no jornal i, Carlos Carreiras, já admitiu, em declarações à Rádio Observador, que se trata de uma “cerca sanitária aos transportes”.

“Se a AML não recolocar o nível de serviço e oferta nos 100% – coisa que em Cascais fizemos logo no dia 1 do desconfinamento –, tomarei medidas drásticas”, alerta o autarca social-democrata, no texto de opinião.

E acrescenta: “Como Autoridade Municipal de Transportes, mas sem poder de intervenção nas rotas intermunicipais, recuso-me a ficar de braços cruzados e a assistir à multiplicação descontrolada de potenciais cadeias de transmissão nos nossos transportes. Por isso, tenho muito claro o seguinte: caso a AML não apresente uma solução efectiva até ao final desta semana, na próxima segunda-feira, todas as rotas intermunicipais serão paradas à entrada de Cascais”.