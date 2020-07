O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre educação sexual (parte 2)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, seres lindos abençoados com o direito ao consentimento!

É o primeiro episódio de Julho e voltámos com a nossa educação sexual! YES! Adoramos normalizar conversas sobre sexo.

O segundo episódio desta série é sobre consentimento e comunicação, que são, na realidade, a base fundamental de uma vida sexual saudável, respeitosa e plena. Se não existir consentimento, tudo o que aprendermos para a frente sobre educação sexual será pouco relevante. Antes disso, temos de aceitar de uma vez por todas que se não for consentido por todas as partes, não é sexo, é violação; não é amor, é abuso; não é carinho, é posse. And that's on periodt!

Vamos conversar sobre coisas com consentimento no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]), ou enviem-nos uma mensagem de voz através do Anchor.”

