Megafones, cartazes e sestas: há um parque em Nova Iorque ocupado por manifestantes

Bem junto da sede do conselho municipal de Nova Iorque, um grupo de manifestante dorme. Ao lado deles, uma mulher entrelaça o cabelo de um homem enquanto um grupo de jovens se reúne à volta de um megafone. Os protestos não param na autodenominada City Hall Autonomous Zone. Mas no espaço seguro, também há tempo para descansar, carregar baterias e reunir o grupo.

Em cartazes constantemente a serem pintados por centenas de pessoas exigem-se cortes de financiamento à polícia, o fim das prisões e mais investimento na habitação e autogovernação das comunidades. Há imagens de George Floyd e muitas frases de ordem do movimento Black Lives Matter.

Pressionado pelos cidadãos, Bill de Blasio, mayor de Nova Iorque, aceitou no início da semana a reivindicação do corte de mil milhões de dólares do orçamento de seis mil milhões do departamento policial da cidade, cancelando a contratação de mais de mil polícias, medida que os activistas dos movimentos Defund NYPD e Occupy City Hall classificam como insuficiente. Há uma semana que os manifestantes acampam no parque em Manhattan, primeiro em poucos metros quadrados agora a ocupar o jardim todo, relata o The New York Times, com condições sanitárias e redes de distribuição de comida e outros bens reminiscentes do movimento Occupy Wall Street.

Em Seattle, desde inícios de Junho que manifestantes ocupam seis quarteirões. Chamaram-lhe Chaz, entretanto actualizado para Chop (Capitol Hill Occupied Protest), e querem ser um exemplo prático da vida em comunidade, sem a presença de polícia.