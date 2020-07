É Julho, sinónimo de #plasticfreejuly e #P3_antiplastico

É o décimo Julho sem plástico, diz quem o promove há já uma década. Um "desafio pessoal que faz parte de um esforço global" para conservar os oceanos, o planeta e ajudar a limpar as nossas ruas. Como? Passo a passo: primeiro há que ter vontade de evitar o plástico de uso descartável; depois, é só fazer um registo no site oficial para começar a receber muitas ideias para alternativas para passar um mês sem plástico de uso único — em casa, no trabalho, na escola ou no café. Até hoje, o movimento #plasticfreejuly já chegou a 250 milhões de pessoas de 177 países.

Desta vez queremos ver as tuas soluções através da etiqueta #P3_antiplastico no Instagram. Publica o que tens feito para mudares de hábitos e regularmente destacaremos algumas das opções de que mais gostarmos. Não compras produtos embalados? Vais passar a usar champô sólido? Estás a tentar fazer compostagem? Ainda para mais, as medidas contra a covid-19 estão a levar a um aumento do uso de produtos descartáveis, sobretudo em negócios como cabeleireiros ou restaurantes. Há alternativas viáveis? Mostra-o.