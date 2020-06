O novo czar

Se tudo correr como previsto Putin terá, hoje, o caminho aberto para se tornar o Presidente perpétuo da Rússia. Os russos vão hoje às urnas para aprovar um conjunto de emendas constitucionais proposta por Putin. É a primeira grande revisão da Constituição pós-soviética, aprovada em 1993. O debate político concentrou-se na emenda que prevê que um ex-presidente se possa candidatar por dois mandatos de 6 anos, independentemente dos mandatos anteriores. Putin leva 20 anos no poder e o actual mandato termina em 2024. Poderá, assim, manter-se no Kremlin até 2036. Ultrapassar os 30 anos de Staline e aproximar-se dos 43 do seu ídolo confesso, Pedro, o Grande. É um novo Czar: Putin, o Grande.

