Trump afunda-se nas sondagens, mas será que Biden já viu este filme?

Pergunte-se a qualquer pessoa interessada na eleição do próximo Presidente dos Estados Unidos, em Novembro, o que acha das sondagens que mostram Donald Trump como um candidato cada vez mais longe da vitória, e a resposta será a recordação de que isso também aconteceu há quatro anos, quando Hillary Clinton era a clara favorita. Mas o consenso que começa a surgir no país, incluindo nas lideranças do Partido Republicano, é que a reeleição de Trump nunca esteve tão em perigo como agora, penalizada pelas respostas da Casa Branca à pandemia e aos maiores protestos anti-racismo no país desde a década de 1960.

