Primeira detenção após lei de segurança entrar em vigor em Hong Kong

A polícia de Hong Kong realizou esta quarta-feira a primeira detenção menos de 24 horas depois de a nova lei de segurança nacional ter entrado em vigor. Um homem foi detido na zona de Causeway Bay, um popular bairro comercial, por ter em sua posse uma bandeira pró-independência de Hong Kong, revelou a força de segurança numa publicação na rede social Twitter.

Nas horas que se seguiram, foram também detidas pelo menos 30 pessoas que participavam em manifestações em Hong Kong esta quarta-feira, dia em que se assinala a transferência do território da soberania britânica para a China, que ocorreu em 1997. Segundo a emissora britânica BBC, a polícia usou gás pimenta para dispersar os manifestantes e dezenas de pessoas foram detidas por ajuntamento “ilegal”, violação da lei de segurança nacional, obstrução e posse de armas.

Na noite de terça-feira, entrou em vigor em Hong Kong a lei de segurança nacional, que foi ratificada pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China e promulgada pelo Presidente chinês, Xi Jinping. A legislação prevê penas de prisão perpétua por crimes de “secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiros para pôr em risco a segurança nacional” e a criação de um gabinete de segurança nacional chinês que determine quais os crimes que devem ser julgados na China continental.

O movimento pró-democracia acusa que a legislação viola o princípio “um país, dois sistemas” e teme que a autonomia do território saia comprometida. Os críticos dizem ainda que a lei põe em causa as liberdades individuais dos cidadãos, a liberdade de expressão e imprensa e a independência do sistema judicial de Hong Kong.