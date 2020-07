França suspende participação em missão da NATO por causa da Turquia

A França informou a NATO de que vai suspender a sua participação na operação naval Sea Guardian até a investigação do incidente marítimo que opôs navios de guerra franceses a turcos no Mediterrâneo Oriental estar terminada. Os dois aliados da Aliança Atlântica, que apoiam forças opostas na guerra na Líbia, têm trocado acusações sobre a responsabilidade do caos vivido naquele país do Norte de África.

A tensão entre os dois aliados começou quando, a 10 de Junho, navios de guerra turcos usaram as suas luzes de radar três vezes contra a fragata francesa Courbet no Mediterrâneo Oriental, de acordo com o relato da ministra das Forças Armadas francesa, Florence Parly, de 17 de Junho.

A fragata estava a tentar fiscalizar um cargueiro turco, o Cirkin, por suspeitas de tráfico de armas para a Líbia e por desligado as comunicações, sem se identificar ou informar do seu destino final. Os marinheiros turcos chegaram, continuou a ministra, a vestir coletes balísticos e a empunhar armas ligeiras, no que foi entendido como mais um aviso.

“Não pode haver qualquer complacência com semelhante comportamento. É um incidente particularmente sério e deve ser resolvido e os nossos aliados devem partilhar da nossa preocupação. Oito aliados europeus deram-me um claro apoio”, disse a ministra aos deputados franceses. “Este acto foi extremamente agressivo e um aliado não pode enfrentar outro quando está a trabalhar sob o comando da NATO”.

Os navios franceses participavam numa operação marítima naval entre a NATO e a União Europeia para imporem o embargo de armas, decretado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, à Líbia, onde há anos se assiste a uma sangrenta guerra civil. Actualmente, as principais forças em confronto são as do Governo de Acordo Nacional, apoiada pelas Nações Unidas e Turquia, e o senhor da guerra Khalifa Haftar, aliado da França e Rússia.

A França pediu à NATO uma investigação sobre o incidente e a clarificação do papel da operação Sea Guardian no Mediterrâneo, o que lhe deverá dar argumentos contra Ancara. E, para mostrar de que não vai abandonar o assunto, Paris suspendeu a sua participação na operação marítima até a investigação estar concluída.

“Estes dois aliados da NATO têm versões totalmente diferentes sobre o que realmente aconteceu”, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. “Garantimos que as autoridades militares da NATO estão a investigar o incidente para que fique claro o que aconteceu”.

A Turquia rejeitou as acusações francesas, dizendo “não terem fundamento”. Um militar disse, sob anonimato, aos media turcos que “as Forças Armadas turcas têm a experiência para verem a diferença entre movimentações perigosas, assédio, actividades amigáveis, solidariedade e coordenação”.

E o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, acusou a França de contribuir para a crescente influência russa na Líbia. “A NATO vê a Rússia como ameaça, mas França, aliado da NATO, está a fazer esforços para aumentar a presença russa na Líbia”, disse Cavusoglu, citado pela televisão estatal turca TRT World.

A tensão entre os dois aliados por causa da Líbia é palpável há vários anos, mas as trocas de palavras têm vindo a subir de tom nas últimas semanas, à medida que a relação de forças se altera no campo de batalha a favor do Governo de Trípoli, apoiado pela Turquia, que lhe enviou por mar armas e mercenários. A 22 de Junho, o Presidente francês, Emmanuel Macron, acusou Ancara de fazer um “jogo perigoso” na Líbia, para assim “ganhar novas posições através da guerra” e, esta segunda-feira, de ter até “responsabilidades criminais”.

“Por causa do apoio que deu a actores ilegítimos, a França detém uma importante responsabilidade do caos que desceu sobre a Líbia. Deste ponto de vista, a França está realmente a jogar um jogo perigoso”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, Hami Aksoy.

A diplomacia francesa apostou as suas fichas no apoio a Haftar, apesar de publicamente o negar, e abriu divergências no seio do bloco europeu, principalmente com Itália, que apoia Trípoli, e na NATO, além de ter perdido influência no terreno, à medida que a Rússia, o Egipto e os Emirados Árabes Unidos endureciam o apoio a Haftar. Paris foi entendida como estando a jogar no mesmo campo que Moscovo num momento em que a Rússia é encarada como uma ameaça pela NATO.

No início de Junho, França, Itália e Alemanha assinaram um comunicado conjunto em que “apelavam aos actores estrangeiros que pusessem termo a todo o tipo de interferência” no conflito líbio. Foi o assumir das pazes depois de os França e Itália apoiarem barricadas opostas e o aprofundar da posição francesa assumida na conferência internacional, em Janeiro, a apelar a um cessar-fogo e a um embargo marítimo à Líbia.